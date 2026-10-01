LAGOLO. Una notte intera trascorsa nel bosco, ferito dopo diverse cadute, mentre decine di soccorritori lo cercavano nella zona dei Colmi. È stato ritrovato vivo questa mattina un fungaiolo di 76 anni, residente a Candriai, disperso da ieri pomeriggio nei boschi nei pressi di Lagolo, in Valle dei Laghi, ai piedi del Monte Bondone.

L’uomo era uscito nel bosco insieme a un amico, che a un certo punto non era più riuscito a trovarlo. Non vedendolo rientrare e dopo averlo cercato senza successo, il compagno di escursione ha dato l’allarme intorno alle 18 di ieri, chiamando il 112. Le ricerche hanno coinvolto Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza, unità cinofile, droni e numerosi altri operatori. Nel corso della notte sono stati impiegati anche cani molecolari ed è stata attivata la squadra anti-orso del Corpo forestale.

Dopo una sospensione a notte avanzata, le ricerche sono ripartite questa mattina intorno alle 7. La svolta circa un’ora e mezza più tardi: alle 8.30 le squadre hanno individuato il fungaiolo ancora vivo, in una zona particolarmente impervia, sopra un salto di roccia. Il 76enne presentava diversi politraumi provocati dalle cadute ed è stato immediatamente assistito dal personale sanitario.

Vista la posizione del ferito, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. Per consentire le manovre è stato necessario tagliare parte della vegetazione e creare lo spazio sufficiente per il verricello. Il 76enne è stato quindi recuperato dall’alto e trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Le operazioni si sono concluse intorno alle 11.30 con il rientro delle squadre.