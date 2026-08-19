LAVARONE. Sono in corso nella serata di oggi, mercoledì 19 agosto, le ricerche di una donna di 50 anni scomparsa nel lago di Lavarone. L’ipotesi al momento ritenuta più probabile è che la donna possa essere annegata.

A dare l’allarme nel tardo pomeriggio è stato il marito della 50enne, che era andato a prenderla. Arrivato sulla spiaggia, però, non l’ha trovata: c’erano soltanto i suoi vestiti e l’asciugamano. Da qui il timore che la donna possa essere entrata in acqua e non essere più riuscita a tornare a riva.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Lavarone, impegnati nelle ricerche con la barca in dotazione, insieme al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco permanenti di Trento.

Le operazioni sono rese più difficili dal buio, ma stanno proseguendo anche durante la serata. Il lago viene illuminato con luci artificiali per consentire ai soccorritori di continuare a controllare la superficie e le acque.

Nel lago è stato calato anche un sonar per scandagliare il fondale. Nel caso in cui l’apparecchiatura restituisse un segnale compatibile con la presenza di un corpo, i sommozzatori, rimasti sul posto, sono pronti a immergersi.

Le ricerche proseguiranno nella notte finché le condizioni lo consentiranno. In caso di esito negativo, le operazioni riprenderanno all’alba.