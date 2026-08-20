LAVARONE. Sono riprese questa mattina, giovedì 20 agosto, le ricerche di Giovanna Malacarne, 53 anni di Trento, scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri nel lago di Lavarone. A comunicarlo sono i Vigili del fuoco permanenti di Trento. Le operazioni erano state interrotte a causa del maltempo e sono ricominciate all’alba.

L’allarme era stato dato ieri dal marito della donna, che era andato a prenderla. Arrivato sulla spiaggia, non l’aveva trovata: sulla riva c’erano soltanto i vestiti, l’asciugamano e il cellulare di Giovanna Malacarne. Da qui il timore che la 53enne possa essere entrata in acqua e non essere più riuscita a tornare a riva.

Le ricerche erano scattate immediatamente e avevano visto impegnati i vigili del fuoco volontari di Lavarone, con la barca in dotazione, e i sommozzatori dei vigili del fuoco permanenti di Trento. Le operazioni erano proseguite anche con il buio, con il lago illuminato attraverso luci artificiali.

Per scandagliare il fondale era stato utilizzato anche un sonar, mentre i sommozzatori erano rimasti pronti a immergersi nel caso in cui l’apparecchiatura avesse restituito un segnale compatibile con la presenza di un corpo.