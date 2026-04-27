Tra le iniziative per festeggiare gli 80 anni del nostro giornale è una delle più attese, e finalmente è arrivato il momento di... scattare: domenica 7 giugno ci sarà la prima edizione de «l’Adige Run» e da questa mattina, 28 aprile, è possibile iscriversi. Si tratta della prima corsa e camminata non competitiva organizzata in occasione degli 80 anni del nostro giornale.



Un evento sportivo che è anche un invito collettivo a riappropriarsi della città, festeggiando un compleanno importante attraverso il movimento e il benessere, con dei percorsi studiati assieme al Comune di Trento per vedere il capoluogo sotto occhi (e gambe!) diversi dal solito.



L’appuntamento, come detto, è fissato per domenica 7 giugno 2026. Il cuore pulsante della manifestazione sarà Piazza Duomo, che per una mattina diventerà il centro di gravità di runner, famiglie e gruppi. Dalle ore 8 il villaggio accoglierà i partecipanti con musica e animazione a cura di Radio Dolomiti, preparando il clima per lo start ufficiale delle ore 10. La gestione tecnica dell’evento è affidata alla professionalità della A.S.D. Pacers gli originali - Volontari del sorriso, garantendo un’esperienza sicura e ben organizzata per tutti i partecipanti.



La bellezza dell’iniziativa risiede nella sua accessibilità, grazie a due percorsi studiati per ogni livello di preparazione. Il tracciato da 5 km è perfetto per chi vuole godersi la mattinata con calma: quasi interamente pianeggiante e immerso tra i palazzi del centro, è l’ideale per le famiglie.



Chi cerca un’esperienza più completa può invece scegliere il percorso da 10 km, un itinerario più esteso che abbraccia anche le zone verdi della città. Le mappe interattive di entrambi i tracciati sono già consultabili sul sito del quotidiano per chi volesse studiare il percorso in anticipo all’indirizzo www.ladige.it/run. Partecipare significa anche indossare i colori di questa festa. Ogni iscritto riceverà la t-shirt ufficiale e il pettorale numerato.



Il kit potrà essere ritirato dal 25 maggio presso la sede del giornale in Via delle Missioni Africane, l’ufficio in Galleria Scudai a Trento o il punto di Rovereto in Vicolo Parolari. Per chi non riuscisse nei giorni precedenti, è prevista la possibilità di ritiro anche il mattino della gara direttamente presso lo stand in Piazza Duomo. Le iscrizioni, aperte fino al 22 maggio al costo di 10 euro, devono essere effettuate esclusivamente online sul portale (http://www.kronoman.net). Dopo il traguardo, la festa continuerà con la consegna del pacco partecipazione, musica con i dj di Radio Dolomiti e le premiazioni simboliche per i più veloci, i gruppi più numerosi e i partecipanti più giovani e anziani.



Tra assistenza sanitaria e ristori garantiti per le due ore successive alla partenza, «l’Adige Run» si candida a diventare un’occasione imperdibile per scrivere un nuovo capitolo della storia della città, questa volta non con l’inchiostro, ma con il passo di chi ama vivere Trento in modo attivo e coinvolgente.



Un’iniziativa resa possibile anche dalla collaborazione con alcune delle realtà del territorio, ad iniziare dal main sponsor Bts - Banca Trentino Südtirol, dai partner tecnici Melinda e Essebie e dagli sponsor Abbasciano e Monti Trentini, oltre che dai media partner Radio Dolomiti, MediaAlpi Pubblicità e Tv33. Vi aspettiamo dunque domenica 7 giugno in Piazza Duomo, per continuare a festeggiare assieme questo 2026 che per tutti noi dell’Adige significa ottant’anni di notizie e di rapporto privilegiato con tutti i nostri preziosissimi lettori.