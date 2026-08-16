TRENTO. «Il bene donato da don Lino Zatelli vi appartiene e nessuno ve lo potrà rubare». Con queste parole l’arcivescovo Lauro Tisi ha ricordato il sacerdote scomparso durante la messa nella parrocchia di San Carlo Borromeo.

«Fino a pochi giorni fa, da questo altare, don Lino ha regalato parole di forza, di luce e di speranza», ha detto Tisi, commosso. L’arcivescovo lo ha ricordato come un sacerdote capace di accogliere senza giudicare e di stare vicino soprattutto alle persone più fragili.

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«Credo che Lino abbia guarito tanti con il suo sguardo». Fuori dalla chiesa, numerosi fiori e messaggi lasciati dai fedeli hanno testimoniato l’affetto della comunità per il parroco.



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