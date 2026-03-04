TRENTO. La Provincia autonoma di Trento ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di personale con il profilo di funzionario amministrativo/organizzativo a indirizzo audit. La procedura prevede un colloquio e riguarda l’area dei funzionari, livello base, prima posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale.

Il personale che verrà selezionato sarà impiegato nelle attività di controllo dei Fondi strutturali europei, con compiti legati alla verifica amministrativa e alla corretta gestione delle risorse. Si tratta di incarichi temporanei destinati a rafforzare le strutture impegnate nel monitoraggio e nella rendicontazione dei programmi finanziati dall’Unione europea.

Per partecipare è necessario possedere uno dei diplomi di laurea magistrale indicati nell’avviso pubblico. Le domande di partecipazione devono essere compilate esclusivamente online e inviate entro le ore 23.59 di giovedì 19 marzo 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio concorsi e assunzioni della Provincia autonoma di Trento, in via don Giuseppe Grazioli 1 a Trento, telefonando al numero 0461 496330 oppure fissando un appuntamento presso la stanza 2.07.