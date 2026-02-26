TRENTO. Prosegue il piano di assunzioni messo in campo dalla Provincia per rinnovare la macchina amministrativa. E’ stato infatti indetto il bando di concorso, per esami, per complessive 10 assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di funzionario ad indirizzo amministrativo/organizzativo, area dei funzionari (area 3), livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale. Le domande di partecipazione, a pena di esclusione, devono essere compilate esclusivamente on line e presentate entro le ore 23.59 di venerdì 27 marzo 2026.



Delle 10 assunzioni n. 3 sono riservate ai volontari delle forze armate e n. 1 è riservata agli operatori volontari del servizio civile universale o nazionale. Tra i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso è necessario, per quanto riguarda il titolo di studio, essere in possesso di un diploma di laurea almeno triennale.



Le prove d’esame, intese ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento delle mansioni della figura a concorso, consistono in un’eventuale preselezione, una prova scritta ed una prova orale con formazione della graduatoria degli idonei.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi, telefonicamente o previo appuntamento, all’Ufficio Concorsi e assunzioni – stanza 2.07 – della Provincia, via don Giuseppe Grazioli, 1 - Trento (tel. 0461/496330). Il testo integrale del bando di concorso con i requisiti e le modalità per le candidature online sono disponibili alla pagina del concorso, al seguente indirizzo: clicca qui