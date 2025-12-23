TRENTO. Che tempo ci aspetta per le feste di Natale? Oggi le precipitazioni resteranno generalmente assenti, ma domani, Vigilia di Natale, già dalla mattinata inizieranno deboli precipitazioni a partire dai settori sud-orientali. Lo comunica Meteotrentino.

Nel corso delle ore centrali della giornata e nel pomeriggio-sera sono attese precipitazioni diffuse, deboli o moderate, con quota neve intorno agli 800–1.000 metri, localmente anche più in basso, soprattutto nelle valli meno ventilate e durante le fasi più intense. precipitazioni diffuse, deboli o moderate,e precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, per poi esaurirsi nel pomeriggio. Entro le ore centrali del giorno di Natale sono attesi mediamente 10–20 centimetri o più di neve oltre i 1.000–1.200 metri, mentre a quote inferiori gli accumuli saranno più contenuti.

Non si esclude che, soprattutto sui rilievi interessati da fenomeni di stau, possano registrarsi accumuli superiori ai 30 centimetri. Da Santo Stefano a domenica è previsto tempo stabile e soleggiato, con temperature minime in calo e probabili gelate nelle valli pianeggianti e poco ventilate.

In montagna affluirà invece aria più mite, con la quota dello zero termico in progressivo aumento, fino a superare i 2.000 metri nella giornata di domenica.