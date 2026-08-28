LEVICO TERME. Uno spettacolo nel cielo prima dell’alba, con la Luna quasi completamente avvolta dall’ombra della Terra. L’eclissi lunare parziale di oggi, venerdì 28 agosto, ha regalato immagini suggestive anche in Trentino. Tra queste, una di quelle scattate a Levico Terme da Giampaolo Rizzonelli, che ha immortalato il fenomeno tra le 04.45 e le 5.15.

La fase parziale vera e propria è cominciata attorno alle 4.34, quando il cono d’ombra terrestre ha iniziato progressivamente a coprire il disco della Luna piena. Il fenomeno ha poi raggiunto il suo massimo poco dopo le 6.12, con oltre il 96% della superficie lunare immersa nell’ombra.

Nel momento culminante è rimasto direttamente illuminato dal Sole soltanto un sottilissimo spicchio del satellite, mentre gran parte della Luna ha assunto le tonalità rossastre tipiche delle eclissi lunari molto profonde. Il fenomeno era visibile da tutta Italia, anche se la Luna si trovava ormai molto bassa sull’orizzonte occidentale e il chiarore dell’alba rendeva progressivamente più difficile l’osservazione.

Per gli appassionati di astronomia si è trattato del secondo grande appuntamento del mese con le eclissi, a poco più di due settimane dall’eclissi totale di Sole del 12 agosto.