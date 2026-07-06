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TRENTO. La classifica Governance Poll 2026, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, restituisce una fotografia aggiornata del consenso degli amministratori locali.
Il sindaco di Trento Franco Ianeselli si piazza in 22/a posizione con un tasso di gradimento del 56%, ovvero 1,4 punti oltre il suo risultato al ballottaggio.
Il primo cittadino di Bolzano Claudio Corrarati si trova invece in 36/a posizione con un indice di consenso del 54,5%, pari a 3,5 punti oltre il suo risultato al secondo turno delle elezioni comunali.
Per la prima volta una donna conquista il primo posto tra i sindaci più apprezzati d'Italia. Sara Funaro (Firenze) guida la Classifica Governance Poll 2026 davanti a Marco Fioravanti (Ascoli) e Gaetano Manfredi (Napoli).