TRENTO. Come funziona la macchina dei soccorsi quando componiamo l’1-1-2? Quali sono i passaggi che permettono di attivare in pochi secondi l’intervento più adeguato?

Per rispondere a queste domande e avvicinare la cittadinanza al cuore del sistema di Protezione civile del Trentino, sabato 28 febbraio la Centrale unica di emergenza 112 aprirà le porte al pubblico nella sede di via Giovanni Pedrotti 18 a Trento.

L’iniziativa - curata dal Servizio Prevenzione rischi e Cue, propone visite guidate alla centrale per adulti e laboratori creativi dedicati ai più piccoli. L’obiettivo è far conoscere da vicino il funzionamento del Numero unico europeo di emergenza e promuoverne un utilizzo sempre più corretto e consapevole.

Durante il percorso, i partecipanti potranno scoprire come vengono gestite le chiamate di emergenza, quali informazioni sono fondamentali per attivare i soccorsi e come operatori e tecnologie lavorino insieme per garantire interventi rapidi ed efficaci in tutto il Trentino.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria tramite il modulo online .