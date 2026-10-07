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TRENTO. Si riapre il caso del licenziamento di Walter Pruner. La sezione d’Appello della Corte dei Conti ha annullato la sentenza di primo grado e disposto un nuovo giudizio nei confronti del consigliere provinciale Walter Kaswalder.
La contestazione riguarda un presunto danno erariale di 89.696,93 euro, legato al licenziamento dell’ex segretario particolare, già dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro.
In primo grado la Corte aveva escluso la propria giurisdizione, ritenendo la decisione coperta dalle garanzie riconosciute ai consiglieri provinciali. Una tesi ora respinta in Appello: secondo i giudici, il licenziamento non è collegato alle funzioni tutelate dei consiglieri. Il procedimento dovrà quindi ripartire.