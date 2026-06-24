BOLZANO. «Jannik Sinner: luna di miele dopo il malessere misterioso. Laila è la sua terapia d'amore». Il settimanale “Diva e Donna”, in edicola col nuovo numero, racconta così la breve vacanza in Sardegna di Jannik Sinner e della fidanzata Laila Hasanovic, all’indomani della dolorosa eliminazione del numero 1 al mondo al Roland Garros.







In un servizio esclusivo, il settimanale mostra la coppia in barca, sul mare, in un atteggiamento molto tenero e affettuoso. Una “terapia d’amore”, come scrive il giornale, che ha fatto tornare il sorriso a Jannik in vista di Wimbledon.