TRENTO. Anche l'uva va a ruba. E non fra i banchi del fruttivendolo o del supermercato ma direttamente dalla vigna. Ne sa qualcosa un viticoltore di Isera al quale, di notte, hanno rubato sette quintali di uva. L'hanno letteralmente vendemmiata e quindi portata via. A denunciare quanto accaduto è direttamente la famiglia che ha subito il furto e che ha voluto condividere l'accaduto con "L'Adige". «Voglio segnalarvi - spiega - un fatto insolito, quanto deprecabile e avvilente per coloro che lo subiscono. Non solo dalla grandine e da altre calamità naturali si deve difendere il contadino, ma anche da infami furti dell'uva che è ancora sulla pianta».

Il viticoltore possiede un terreno nel comune di Isera e ieri, andando nel suo vigneto per controllare lo stato di maturazione dell'uva, si è trovato con alcune pergole del pregiato marzemino già vendemmiate da ignoti nottetempo. Molto probabilmente saranno entrati tra i filari con un mezzo agricolo idoneo a caricare le casse piene di uva.

La segnalazione di questo furto fra i filari avviene a pochi giorni dalla segnalazione di malintenzionati in giro per le strade di Isera. Almeno due le abitazioni prese di mira dai banditi, ma fortunatamente entrambi i tentativi - realizzati poco prima delle 22 di lunedì - sono andati a vuoto, mentre in un ristorante della zona, purtroppo, il colpo è riuscito e i ladri sono stati in grado di andarsene con un bottino, anche se non particolarmente ricco. Segnalazioni che hanno spinto il sindaco di Isera, Emanuele Valduga, a mettere in guardia i propri concittadini e così ha pubblicato sui social una sorta di appello per invitare tutti a fare particolare attenzione a tutto e a chiudere le porte di casa.