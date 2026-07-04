TRENTO. Il Trentino potrà contare su un nuovo intervento per ampliare la rete ultraveloce sul territorio. Con l'aggiudicazione della gara del Fondo Nazionale per la Connettività (FNC), promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e gestita da Invitalia, la provincia rientra infatti nel lotto 3 del programma nazionale che potrebbe consentire di raggiungere entro il 2030 fino a 4.200 ulteriori civici oggi non ancora coperti dalla banda ultralarga.

«Si tratta di una buona notizia, che ci mette a disposizione un'ulteriore opportunità per rafforzare la dotazione infrastrutturale digitale del Trentino e proseguire il percorso di completamento della copertura del territorio», commenta il vicepresidente della Provincia e assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli. «La digitalizzazione e una connettività ultraveloce sempre più capillare rappresentano fattori strategici per la qualità della vita delle persone, per garantire l'accesso ai servizi anche nelle comunità più periferiche e per sostenere la competitività e la capacità di innovazione delle nostre imprese».

L'appalto è stato aggiudicato a FiberCop e interessa complessivamente oltre 477 mila civici in tutta Italia. Il lotto 3, che comprende Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, coinvolge oltre 71 mila civici e punta a portare la connessione ultraveloce soprattutto nelle aree che ne sono ancora prive.

L'iniziativa si aggiunge agli interventi già realizzati negli ultimi anni. Con il Piano Banda Ultra Larga sono stati interessati oltre 160 comuni trentini, raggiungendo circa 214 mila unità immobiliari grazie alla posa di oltre 2.400 chilometri di rete in fibra ottica.

È inoltre in fase di completamento il Piano Italia 1 Giga, finanziato con le risorse del PNRR e realizzato sempre da FiberCop, che consentirà di collegare altri 10 mila civici sul territorio provinciale.

Parallelamente ai programmi nazionali, la Provincia autonoma di Trento, attraverso l'Unità di missione strategica Digitalizzazione e reti, sta predisponendo anche un bando provinciale che integrerà gli interventi già previsti, con l'obiettivo di estendere ulteriormente la copertura e rendere sempre più accessibili i servizi digitali a cittadini, imprese e comunità del territorio.