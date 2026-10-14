TRENTO. Prende il via domani, giovedì 15 ottobre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Trentino, con oltre 100mila dosi disponibili. Sarà possibile vaccinarsi nei centri vaccinali dell’Asuit, negli ambulatori dei medici e pediatri di famiglia e, per gli over 65, anche nelle farmacie aderenti, gratuitamente. La novità è stata illustrata dall’assessore provinciale alla salute Mario Tonina, insieme al direttore generale dell’Asuit Antonio Ferro e alla responsabile della prevenzione Maria Grazia Zuccali.

L’obiettivo è aumentare la copertura vaccinale soprattutto tra gli anziani e le persone fragili. Nel 2025 sono state somministrate 110.438 dosi, ma tra gli over 65 l’adesione si è fermata al 53,8%, contro l’obiettivo nazionale del 75%. Migliorano invece i dati relativi agli operatori sanitari, arrivati al 49,5%, e alle donne in gravidanza, al 37,3%. Tra i bambini dai sei mesi ai sei anni sono state effettuate 6.464 vaccinazioni, pari al 23,9% della fascia interessata.

La vaccinazione è gratuita per gli ultrasessantenni, le donne in gravidanza, i bambini dai sei mesi ai sei anni, i malati cronici, gli operatori sanitari e altre categorie a rischio o impegnate in servizi essenziali. «L’influenza non è una malattia da sottovalutare, soprattutto per le persone anziane e più fragili», ha ricordato Tonina, sottolineando l’importanza di ampliare le possibilità di accesso attraverso la rete delle farmacie.

Per vaccinarsi nei centri Asuit è necessario prenotare tramite TreC+ oppure chiamando il CUP al numero 0461 379400, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. È possibile rivolgersi anche al proprio medico o pediatra di famiglia. La protezione si sviluppa dopo circa due settimane e dura fino a sei mesi. L’invito delle autorità sanitarie è a vaccinarsi prima dei picchi influenzali, generalmente concentrati tra dicembre e febbraio.