TRENTO. Da quando è scoppiato il conflitto nel Golfo Persico, il 28 febbraio, i prezzi a Trento sono saliti dell’1,1%. È uno degli aumenti più bassi d’Italia. Nella classifica degli 80 capoluoghi monitorati dall’Istat, la città è al terzultimo posto: fanno meglio solo Belluno (+0,9%) e Milano (+0,8%). Nello stesso periodo, da febbraio a settembre, la media nazionale è stata del 3,5%.

Il dato arriva dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha elaborato le rilevazioni Istat sull’indice dei prezzi al consumo. Per la Cgia la frenata ha una spiegazione precisa. Prima della guerra Trento partiva da prezzi già alti: a febbraio il suo indice era a quota 102,2, il terzo più alto del Paese, mentre la media italiana era 101,1. Insomma, il caro vita a Trento c’era già prima del conflitto e lo spazio per nuovi aumenti era più ridotto.

Il Trentino-Alto Adige ultimo fra le regioni

Anche il quadro regionale va nella stessa direzione. Il Trentino-Alto Adige è la regione con l’inflazione più bassa d’Italia: +1,8% tra febbraio e settembre. A Bolzano l’aumento è stato del 2,7%. In fondo alla classifica, prima del Trentino-Alto Adige, ci sono Valle d’Aosta (+2,2%) e Lombardia (+2,4%). In testa c’è la Toscana (+4,2%), seguita da Sardegna e Veneto (+4%). Tra le città il primato spetta a Como (+5,4%), davanti a Siena e Lucca (+5,1%).

Bollette e carburanti spingono i prezzi

In Italia, tra febbraio e ottobre, l’inflazione è cresciuta del 4,4%. Il dato di ottobre è ancora provvisorio. Gli aumenti più forti riguardano le bollette di luce e gas (+28,7%), l’uso dei mezzi di trasporto personali (+13,8%), i servizi di trasporto passeggeri (+9%), l’elettronica di consumo (+8,3%) e gli alberghi (+6,1%). Guardando ai singoli prodotti, il gasolio da riscaldamento è salito del 44,3%, il gas di rete del 39,2%, il diesel del 32,2% e la benzina del 22,7%.

L’allarme per l’inverno

La Cgia teme che, con il freddo, il peso delle bollette cresca e che i rincari arrivino anche ai prodotti alimentari. Le più esposte sono le famiglie a basso reddito e le piccole imprese che consumano molta energia. C’è anche il rischio di un calo dei consumi, che colpirebbe artigiani, commercianti e ristoratori.

Per frenare i rincari la Cgia propone di ripristinare il tetto europeo al prezzo del gas, già in vigore tra il 2023 e il 2025, e di permettere agli Stati di tagliare le accise sui carburanti.