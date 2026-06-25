SIENA. La Polizia di Stato ha smantellato un'associazione per delinquere ritenuta responsabile di un articolato sistema di frodi nel settore del noleggio a lungo termine di auto di lusso, operante sia in Italia sia all'estero. L'indagine, coordinata dalla procura di Bolzano, ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 41 persone, accusate a vario titolo di associazione per delinquere, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e simulazione di reato.



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile della questura di Siena e della Polizia Stradale di La Spezia, l'organizzazione era radicata tra Campania e Toscana e si avvaleva anche della collaborazione di prestanome e professionisti, tra cui alcuni commercialisti, per mettere in atto il sistema fraudolento.



L'inchiesta è stata resa nota con la notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a quattro donne e 37 uomini, di età compresa tra i 32 e i 73 anni. Contestualmente sono state eseguite perquisizioni in diverse regioni italiane.



Il volume d'affari ricostruito dagli investigatori supera 1,5 milioni di euro. I dettagli dell'operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma questa mattina nella questura di Siena.