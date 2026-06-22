SAN LORENZO DORSINO. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada forestale del Bael, a circa tre chilometri da Ranzo, in direzione Nembia, dove una coppia di escursionisti si è trovata faccia a faccia con un’orsa accompagnata da tre cuccioli.

L’episodio è avvenuto attorno alle 18.30. Secondo le prime ricostruzioni, la femmina avrebbe messo in atto un cosiddetto falso attacco, una reazione difensiva tipica degli orsi quando percepiscono una minaccia per la prole. L’animale si sarebbe fermato a circa un metro dalle due persone, emettendo un ruglio prima di interrompere l’azione.

Il falso attacco non è finalizzato al contatto fisico, ma serve ad allontanare chi viene percepito come un potenziale pericolo. La coppia non ha riportato conseguenze fisiche, ma soltanto un forte spavento per l’incontro ravvicinato.

Sul posto sono attesi ulteriori accertamenti da parte del Corpo forestale del Trentino, che verificherà la dinamica dell’accaduto e raccoglierà ulteriori elementi sull’episodio.

La Provincia ricorda che nelle aree frequentate dagli orsi è fondamentale rispettare le norme di comportamento previste per ridurre il rischio di incontri ravvicinati e garantire la sicurezza sia delle persone sia degli animali selvatici.