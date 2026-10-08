CIVEZZANO. Mattinata di disagi lungo la statale 47 della Valsugana, dove un incidente stradale ha provocato code e rallentamenti in direzione Trento. Lo schianto si è verificato poco prima delle 6.30 di oggi, giovedì 8 ottobre, all'altezza di Civezzano, nei pressi della Corona Calcestruzzi.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un'automobile sarebbe uscita dalla carreggiata, andando a sbattere con estrema violenza contro il guardrail. La forza dell'urto è stata tale da provocare la dispersione di diversi frammenti della vettura sull'asfalto, anche a parecchi metri dal punto dell'impatto.

Tre le persone coinvolte nell'incidente, tra cui due giovani di 28 e 33 anni. Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari con l'ambulanza, i vigili del fuoco volontari di Civezzano e le forze dell'ordine, impegnate anche negli accertamenti necessari a chiarire le cause dell'uscita di strada.

I tre occupanti sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso. L'incidente ha avuto ripercussioni anche sulla circolazione, con rallentamenti e incolonnamenti sulla Valsugana lungo la direttrice verso il capoluogo.