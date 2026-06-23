CANAZEI. Il motociclista rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 23 giugno, lungo la strada del Passo Pordoi è Peter Runggaldier, ex sciatore alpino della nazionale italiana e protagonista della Coppa del Mondo negli anni Novanta.



L'ex atleta altoatesino, nato a Bressanone il 29 dicembre 1968, è stato coinvolto in uno scontro tra la sua moto e una bicicletta lungo la strada che conduce al celebre valico dolomitico. Nell'incidente è rimasta ferita anche una donna di circa 30 anni che viaggiava in sella alla bicicletta.



Secondo le prime informazioni, la ciclista avrebbe riportato le conseguenze più serie dell'impatto ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Bolzano. Anche Runggaldier ha riportato gravi ferite ed è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure del caso.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Canazei, l'elisoccorso, i carabinieri della Compagnia di Cavalese e la polizia locale di Moena. Le forze dell'ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto.

mica dello schianto.