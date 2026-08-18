ROVERETO. Tragico incidente nella mattinata di oggi, 18 agosto, a Rovereto, in via Monte Pipel. Un uomo del posto ha perso la vita mentre stava svolgendo alcuni lavori in campagna con un trattore. Per cause ancora da chiarire, il mezzo si è rovesciato e per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Rovereto e anche l’elicottero di Trentino Emergenza. Nonostante il rapido intervento e i tentativi dei soccorritori, le condizioni dell’uomo si sono rivelate disperate. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco permanenti di Trento, quelli volontari di Calliano, Soccorso alpino e i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno provocato il ribaltamento del trattore.

Sono in corso gli accertamenti dei militari dell’Arma per fare piena luce sull’accaduto sull’ennesimo incidente mortale sul lavoro.