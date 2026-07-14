BRESSANONE. Tragico incidente questa mattina, 14 luglio, poco prima delle 8, lungo l'A22 del Brennero in carreggiata sud, poco a nord di Bressanone. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto con cinque persone a bordo si è schiantata violentemente contro un camion che la precedeva.

Nell'impatto una persona ha perso la vita, mentre un'altra è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa in condizioni critiche. Gli altri tre occupanti del veicolo hanno riportato conseguenze meno gravi.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con diverse ambulanze, i soccorritori della Croce Bianca, l'elicottero Pelikan 2, i vigili del fuoco, la polizia stradale di Vipiteno e il personale di Autobrennero, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell'area.

Per consentire l'intervento dei soccorritori l'autostrada è stata chiusa al traffico durante le operazioni, causando lunghe code e chilometri di rallentamenti in entrambe le direzioni.

La Polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente per chiarire le cause dello schianto.