BOLZANO. Si chiude con un nulla di fatto l'inchiesta della Procura di Bolzano sulla morte di Tobias Tappeiner, il 24enne che, la notte del 15 giugno 2025, alla guida con un tasso alcolemico di 1,69 grammi per litro di sangue, imboccò l'autostrada del Brennero contromano, dal casello di Bolzano sud per poi scontrarsi contro la macchina a bordo della quale viaggiava una famiglia altoatesina, rimasta gravemente ferita. L'inchiesta ha ora scagionato i due carabinieri che quella notte erano in servizio proprio al casello autostradale.



La Procura aveva ipotizzato il reato di omicidio stradale per il mancato intervento dei due militari per fermare l'automobilista, quando questo rimase fermo al casello per cinque minuti prima di sfondare la sbarra. Come stabilito però dalle perizie, i carabinieri dalla loro postazione non potevano vedere le manovre di Tappeiner e perciò il Gip Emilio Schönsberg ha disposto ora l'archiviazione dell'inchiesta.