CORVARA. Un volo in parapendio si è trasformato in una disavventura decisamente insolita questa mattina, sabato 31 ottobre 2026, in Alta Badia. Un pilota di circa 50 anni è rimasto sospeso nel vuoto a 15 metri di altezza, dopo che il suo parapendio si è impigliato nel braccio di una gru edile durante la manovra di atterraggio.

L’uomo, residente nella zona, stava cercando di raggiungere un prato nei pressi della stazione a valle della funivia Boè, a Corvara. Durante la fase di avvicinamento, però, la vela è rimasta agganciata all’estremità del braccio della gru, lasciando il pilota bloccato a mezz’aria.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Corvara e La Villa, che hanno raggiunto il cinquantenne utilizzando un’autoscala. Le operazioni di recupero hanno consentito di riportare l’uomo a terra in sicurezza, senza conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, il Soccorso alpino dell’Alta Badia e la Croce Bianca. Nonostante la situazione particolarmente delicata e l’altezza alla quale era rimasto sospeso, il pilota è uscito completamente illeso dall’incidente.