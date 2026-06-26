TRENTO. Traffico bloccato e lunghi incolonnamenti sull'autostrada del Brennero a causa di un incidente stradale avvenuto in direzione sud, nel tratto compreso tra i caselli di Ala/Avio e Affi.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un tamponamento che ha visto coinvolti più veicoli.

Cinque i feriti, nessuno dei quali è grave. Si tratta di una donna di 33 anni, un bambino di 1 anno, un uomo di 34 anni e due giovani di 19 e 18 anni. Tre sono stati trasferiti all’ospedale di Rovereto, mentre i due ragazzi hanno rifiutato il trasporto.

Al momento si registrano circa 6 chilometri di coda tra Rovereto Sud e Affi, con la circolazione pesantemente congestionata verso il Veneto.

Forti disagi e rallentamenti vengono segnalati anche in direzione nord.