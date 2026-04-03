TRENTO. Grave incidente questa mattina, 3 aprile, a Trento, in via Maccani, dove uno scontro tra due auto e una motocicletta ha provocato il ferimento di un uomo di 34 anni. L’impatto è avvenuto attorno alle 8, in un tratto particolarmente trafficato della zona nord, all’altezza del Toys Center.



Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia locale, i veicoli si sono scontrati per cause in corso di accertamento. L’urto è stato violento: una Renault Clio ha riportato gravi danni con l’apertura degli airbag, mentre il motociclista è stato sbalzato fino al parcheggio che costeggia la strada.



Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 34 anni, disarcionato dalla moto e finito a terra. Soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara in codice rosso. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Trento–Monte Bondone, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.