TRENTO. Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 30 settembre, nella zona di Gardolo. Poco prima delle 18 un ciclista di 41 anni è stato investito in via Crosare.

In seguito all’urto il 41enne è caduto dalla bicicletta finendo sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo dei sanitari con un’ambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Gardolo, impegnati nelle operazioni di assistenza e messa in sicurezza della zona.

Presenti infine gli agenti della polizia locale di Trento Monte Bondone, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’investimento e accertare le responsabilità. Al momento non sono note le condizioni del ciclista.