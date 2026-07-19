CALDONAZZO. Paura nel tardo pomeriggio di oggi, 19 luglio, lungo la SP1 a Caldonazzo, dove un'auto con a bordo una famiglia è uscita di strada finendo nei meleti dopo aver invaso la corsia opposta.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro persone: due adulti e due ragazzi. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale Alta Valsugana, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e gestire la viabilità.