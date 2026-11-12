TRENTO. Era inciampato in un tappeto dell’hotel, aveva perso l’equilibrio ed era andato a sbattere contro la parete. Era l’estate 2023. L’uomo ha avuto bisogno di cure mediche, con una prognosi di trenta giorni per lesioni a una vertebra cervicale.

Secondo la vittima, la caduta si sarebbe potuta evitare se quel tappeto, descritto come “arricciato e sfilacciato”, fosse stato sostituito.

È finito a processo per lesioni l’amministratore unico della società a cui avrebbe fatto capo l’hotel trentino dove è avvenuto l’incidente. Secondo l’accusa, «per colpa, consistita in negligenza, imperizia ed inosservanza delle norme di sicurezza», l’uomo avrebbe omesso di intervenire su quel complemento d’arredo usurato e pericoloso.

Il pubblico ministero ha chiesto una condanna a mille euro, ma il giudice è stato di tutt’altro avviso. L’imputato è stato assolto perché il fatto non sussiste: non è stata raggiunta la prova che fosse la “persona giusta” a cui contestare la colpa dell’evento.

In altre parole, l’uomo finito a processo davanti al giudice di pace non avrebbe ricoperto il ruolo professionale che gli era stato attribuito durante il procedimento. Esaminando i diversi trasferimenti d’azienda, non è stato possibile stabilire alcun rapporto tra la società di cui l’imputato era amministratore unico e la società che gestiva l’hotel.