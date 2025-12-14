TONALE. Un incendio si è sviluppato nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre all'hotel Orchidea del Passo del Tonale, interessando la zona dei garage e degli scantinati della struttura. Le fiamme sono divampate poco dopo l'una di notte, rendendo necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco che hanno operato fino alle 4 del mattino.



Oltre 60 pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento, con squadre provenienti da Vermiglio, Malè, Ossana, Mezzana, Peio e Pellizzano, coadiuvate dai vigili permanenti di Trento per le verifiche di sicurezza.



A scopo precauzionale, circa 70 ospiti presenti nell'albergo sono stati evacuati a causa del fumo che si stava propagando nell'edificio. Le operazioni si sono svolte senza particolari criticità e fortunatamente non si registrano feriti.



Una volta domato completamente l'incendio e verificata la sicurezza della struttura, tutti gli ospiti hanno potuto fare rientro nelle proprie camere. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.