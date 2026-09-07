PASSO MANGHEN. Sono ancora in corso questa mattina, lunedì 7 settembre, le operazioni per domare il vasto incendio boschivo divampato ieri sulle montagne del Manghen. Sul posto continua la mobilitazione dei vigili del fuoco volontari, impegnati nel contenimento delle fiamme.

Il rogo ha interessato un’area di bosco e vegetazione e le squadre stanno lavorando per mettere sotto controllo il fronte dell’incendio e scongiurare nuove propagazioni.

L’emergenza ha reso necessaria la chiusura della strada provinciale 31, per permettere ai mezzi di soccorso di muoversi e operare in sicurezza nell’area interessata.

Le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono dunque anche questa mattina nella zona del passo che collega la Valsugana con la val di Fiemme. La situazione resta seguita costantemente dai soccorritori.