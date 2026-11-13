ROVERETO. In Trentino quasi 60 mila persone sono a rischio povertà o esclusione sociale. Ma il dato che emerge con maggiore forza dal nuovo Rapporto Caritas 2026 riguarda la casa: trovare un alloggio, ma soprattutto riuscire a mantenerlo, è diventato sempre più difficile anche per chi ha un lavoro e un reddito. Il documento, intitolato «Dolce casa. Persone, servizi e questione abitativa in Trentino», è stato presentato a Rovereto alla vigilia della Giornata mondiale dei Poveri, in programma domenica 15 novembre.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2025 il 10,8% della popolazione trentina, pari a circa 59 mila persone, si trovava in una condizione di rischio. Una percentuale stabile negli ultimi anni, ma che non cancella una fragilità economica diffusa: quasi la metà delle famiglie, secondo i dati provinciali del 2023, non riusciva a risparmiare e una su quattro non avrebbe potuto affrontare una spesa imprevista.

La rete Caritas ha incontrato nel corso del 2025 2.705 nuclei familiari, per circa 8 mila persone, attraverso i 33 Centri di Ascolto e Solidarietà e Punti di Ascolto Parrocchiali coinvolti nella rilevazione. L'anno precedente erano stati 2.476. Colpisce soprattutto il numero di chi si è rivolto ai servizi per la prima volta: 971 famiglie, il 36% del totale. A sostenere le attività sul territorio sono circa 1.300 volontari e 71 operatori professionali.

Il tema abitativo attraversa trasversalmente le situazioni di difficoltà. Secondo l'indagine condotta tra i servizi Caritas, 29 realtà su 33 segnalano un aumento dei problemi legati alla casa. Affitti elevati, pochi alloggi disponibili, bollette e spese condominiali sempre più pesanti rendono complicato sia trovare un'abitazione sia conservarla. A queste difficoltà si aggiungono le garanzie richieste dai proprietari e gli ostacoli incontrati dalle persone straniere nell'accesso al mercato delle locazioni.

La questione riguarda anche chi lavora: 21 servizi su 33 segnalano persone occupate che non riescono a trovare o mantenere un'abitazione. Una condizione che coinvolge lavoratori e famiglie con figli, superando l'idea che l'emergenza abitativa riguardi soltanto le persone in condizioni di marginalità estrema. Per affrontarla, 26 servizi indicano come priorità l'aumento degli alloggi pubblici e sociali, mentre 21 chiedono maggiori strumenti di garanzia e mediazione con i proprietari.

Nel 2025 la Caritas ha distribuito oltre 750 mila euro di aiuti economici: circa 671 mila attraverso i servizi territoriali e altri 81.944 euro tramite il fondo diocesano InFondo Speranza. Una parte consistente dei contributi è stata destinata proprio alle spese abitative, tra affitti arretrati, utenze e costi condominiali.

Resta importante anche l'attività di accoglienza. La Bonomelli di Trento ha ospitato 398 persone, il dormitorio di via Lavisotto 258 e la struttura Il Portico di Rovereto 265. Tra gli ospiti della Bonomelli, 57 avevano documentato un'attività lavorativa, 14 dei quali con un contratto a tempo indeterminato. Sul fronte alimentare, la Mensa della Provvidenza di Trento ha distribuito circa 50 mila pasti e il Pasto della Provvidenza di Rovereto oltre 13 mila.

Durante la presentazione, l'arcivescovo Lauro Tisi ha invitato a non ridurre la povertà a una questione di statistiche. «Ad aumentare sono le persone che vivono l'esperienza di essere poveri», ha osservato, richiamando l'attenzione sulle storie di chi, pur avendo un lavoro e un'abitazione, non riesce ad arrivare a fine mese.

Tisi ha evidenziato anche le difficoltà delle località turistiche, dove la crescita delle presenze rischia di ridurre le possibilità abitative per i residenti. «Avremo i turisti, ma rischiamo di non avere più i servizi», ha avvertito, riferendosi anche alle difficoltà di professionisti della sanità e dell'educazione nel trovare casa e stabilirsi in questi territori.

L'arcivescovo è tornato inoltre sul progetto di realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio in Trentino, ribadendo la propria contrarietà: «Confermo la mia opposizione al CPR e non cambio idea su questo». Per Tisi, le fragilità sociali richiedono politiche di inclusione e occasioni di incontro, non soltanto un rafforzamento delle forze dell'ordine.

Il referente di Caritas diocesana, Fabio Chiari, ha infine richiamato la necessità di affiancare all'assistenza quotidiana interventi strutturali da parte delle istituzioni. «Noi possiamo aiutare le persone ad attraversare la strada, e siamo contenti di farlo, ma è la politica che deve costruire il ponte», ha affermato.