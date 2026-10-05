TRENTO. Una settimana dal meteo variabile, con un primo passaggio instabile già oggi, lunedì 5 ottobre, ma soprattutto con una fase più perturbata attesa per giovedì. Poi il tempo dovrebbe migliorare rapidamente, lasciando spazio a un fine settimana asciutto e in buona parte soleggiato. È la previsione dell’esperto Giacomo Poletti, pubblicata sulla sua pagina Facebook.

Nella giornata di oggi una «goccia fredda» in quota attraversa l’alta pressione, con effetti comunque limitati. Dopo una mattinata nuvolosa e qualche possibile pioviggine, sono attese schiarite, mentre dopo le 17 è previsto un nuovo passaggio con piogge e qualche rovescio soprattutto sul Trentino occidentale, tra Rendena, Giudicarie e Ledro. I fenomeni dovrebbero esaurirsi entro sera, con possibili spolverate di neve oltre i 2.700 metri. A Trento, in val di Non, a Pergine e in valle dei Laghi le precipitazioni restano invece poco probabili.

Martedì 6 ottobre dovrebbe prevalere il tempo asciutto e aperto, anche se nel pomeriggio potranno formarsi cumuli e qualche pioggia sulle montagne del Trentino occidentale. Asciutte Trento e le principali vallate. Anche mercoledì 7 si annuncia senza precipitazioni, con una mattinata aperta e un aumento delle nubi, ma senza fenomeni significativi, verso sera. Il vero cambiamento è previsto per giovedì 8 ottobre, quando la pioggia dovrebbe arrivare già nella notte e nelle prime ore del mattino. Dopo una probabile lunga pausa, un fronte porterà nuovi rovesci e precipitazioni dal pomeriggio e in serata. Poletti stima accumuli molto irregolari tra 15 e 40 millimetri, con i valori maggiori sul Trentino centro-meridionale.

Da venerdì 9 ottobre il quadro dovrebbe cambiare nuovamente: le precipitazioni cesseranno, le temperature diminuiranno e già dalla mattina sono attese ampie schiarite. Buone prospettive anche per il fine settimana. Sabato 10 dovrebbe essere sereno, asciutto e fresco, con temperature nella media, mentre domenica 11 si prospetta ancora godibile e senza piogge, pur con qualche possibile nube stratiforme e temperature in aumento. Secondo Poletti, infine, la tendenza successiva potrebbe vedere un nuovo periodo anticiclonico, mite o addirittura caldo per il periodo, fino a venerdì 16 ottobre, una prospettiva che resta però ancora da confermare.