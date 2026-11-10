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TRENTO. Nel 2025 circa 29mila trentini hanno rinunciato a prestazioni sanitarie, il 5,4% della popolazione. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sulle rilevazioni Istat, presentata in audizione sulla Manovra 2027 davanti alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato.
Rispetto al 2024 la rinuncia alle cure in Trentino è calata di due punti percentuali.
L’Alto Adige si muove diversamente: lì la quota è rimasta stabile al 5,3%, circa 28mila residenti. Nel complesso le rinunce in regione superano le 57mila. La sintesi non indica le ragioni per cui i cittadini hanno rinunciato alle prestazioni.