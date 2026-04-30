TRENTO. La popolazione del Trentino-Alto Adige continua a crescere, ma lo fa sfidando un nuovo record negativo di denatalità. Secondo i dati del Censimento Istat al 31 dicembre 2024, i residenti in Regione sono in aumento in entrambe le province autonome, trainati dai flussi migratori.

In Trentino, la popolazione ammonta a 546.573 residenti (+1.404 rispetto al 2023). A compensare il calo naturale è il saldo migratorio positivo. Preoccupa il dato sulle nascite: con soli 3.748 nuovi nati si tocca un nuovo minimo storico.

L'età media sale a 46 anni, con Vignola-Falesina comune più giovane e Palù del Fersina più anziano. Gli stranieri sono 47.854 (8,8% del totale), provenienti soprattutto da Romania, Albania e Marocco. In Alto Adige, i residenti salgono a 539.679 (+2.146).

Anche qui si registra un record di denatalità con 4.537 nati (-158 sull'anno precedente). L'età media, pur restando più bassa di quella trentina, sale a 44 anni. Velturno e Ponte Gardena si confermano i centri più giovani, mentre Predoi e il capoluogo Bolzano i più anziani.

La componente straniera incide per il 10,7% (57.884 persone), con Albania, Germania e Pakistan come principali Paesi di origine. In entrambe le province, la distribuzione territoriale vede una forte concentrazione nei capoluoghi: Trento ospita il 21,7% della popolazione provinciale, mentre Bolzano il 19,7%.

In tutto il territorio regionale, la componente straniera si conferma il principale fattore di ringiovanimento demografico.