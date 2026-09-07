TRENTO. L’autunno porta con sé una nuova ondata di spese per le famiglie, proprio mentre salari e pensioni faticano a tenere il passo con il costo della vita. Secondo le elaborazioni dell’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, tra settembre e novembre il conto complessivo delle principali spese stagionali raggiungerà 2.959,42 euro per famiglia, con un aumento del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Nel bilancio rientrano alcune delle voci che caratterizzano tradizionalmente i mesi autunnali: dalla scuola alle attività sportive, dalle visite mediche alla Tari, fino alle utenze domestiche. Ma sono soprattutto energia, carburanti e riscaldamento a spingere verso l’alto la spesa. Per le bollette l'incremento stimato è del 14,3%, mentre la benzina potrebbe segnare un +22,8%. Sale anche il costo della prima rata del riscaldamento condominiale, previsto in aumento del 15,7%.

Numeri che restituiscono la fotografia di una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci familiari. E secondo Federconsumatori il dato percentuale, da solo, non racconta però tutta la portata del problema.

Un aumento di cento euro non ha lo stesso peso per tutte le famiglie. Per chi dispone di uno stipendio o di una pensione medio-bassa, una maggiore spesa per energia, carburante o casa può significare dover rinunciare ad altre uscite. Le voci essenziali, infatti, sono difficilmente comprimibili: riscaldare l'abitazione, spostarsi, acquistare alimenti, mandare i figli a scuola o affrontare una spesa sanitaria non sono esigenze che possono essere semplicemente eliminate.

Quando il costo delle necessità aumenta, il risparmio viene quindi cercato altrove. Si rinvia una visita, si riducono le attività sportive dei figli, si limita il tempo libero, si fanno acquisti più mirati o si rimanda una spesa non considerata indispensabile. Il bilancio familiare può così tornare a quadrare, ma attraverso una progressiva riduzione dei consumi e, in alcuni casi, della qualità della vita.

Un fenomeno che rischia di avere ripercussioni anche sul territorio. Se la contrazione della spesa coinvolge un numero crescente di famiglie, a risentirne sono anche commercio, servizi e attività economiche locali, con un effetto che può estendersi oltre il singolo nucleo familiare.

Sul tema pesa inoltre la questione della distribuzione degli aumenti. Federconsumatori richiama la necessità di verificare con attenzione la formazione dei prezzi e le eventuali dinamiche speculative, chiedendo che il peso delle fasi di difficoltà non ricada esclusivamente sui consumatori.

Da qui le richieste dell'associazione: misure di sostegno per i redditi medio-bassi, interventi contro la povertà energetica, una minore pressione fiscale sui beni essenziali e maggiori controlli sulla formazione dei prezzi. Tra le proposte c'è anche quella di una maggiore contribuzione da parte dei soggetti che, nelle fasi di crisi, riescono a realizzare guadagni particolarmente elevati.

Nel quadro trentino, Federconsumatori sollecita inoltre un ruolo della Provincia autonoma di Trento, attraverso un monitoraggio più sistematico dell'andamento dei prezzi e interventi rivolti alle famiglie maggiormente esposte. L'obiettivo è anche quello di favorire un confronto con distribuzione e operatori economici per individuare le ragioni alla base dei rincari.

Il nodo resta quello del potere d'acquisto. Se una quota sempre maggiore di stipendio o pensione viene assorbita dalle spese obbligate, diminuisce lo spazio per risparmiare, consumare e progettare il futuro. È su questo squilibrio che Federconsumatori chiede di intervenire, riportando al centro la capacità delle famiglie di sostenere le spese quotidiane senza dover rinunciare progressivamente a tutto ciò che viene dopo i bisogni essenziali.