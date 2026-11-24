TRENTO. Rafforzare le difese del tessuto economico trentino contro le infiltrazioni della criminalità organizzata, coinvolgendo direttamente le imprese nella prevenzione. È l’obiettivo dell’accordo sottoscritto nel pomeriggio di martedì 24 novembre 2026 dal commissario del Governo, prefetto Isabella Fusiello, e dal presidente di Confindustria Trento, Lorenzo Delladio.

Alla firma erano presenti il questore Francesco Zerilli, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Walter Mela e il comandante provinciale dei carabinieri Andrea Pezzillo. L’intesa recepisce l’aggiornamento del protocollo nazionale e introduce importanti novità operative per le aziende che aderiranno volontariamente.

La principale riguarda il passaggio dall’informazione antimafia alla comunicazione antimafia come strumento ordinario di verifica delle imprese aderenti e dei loro fornitori, con tempi di rilascio generalmente più rapidi. Confindustria Trento potrà accedere direttamente alla Banca dati nazionale antimafia per conto delle associate. Si abbassa inoltre la soglia dei controlli sui fornitori, previsti per contratti superiori a 50mila euro, Iva inclusa, anche cumulativamente nell’arco dell’anno solare. L’adesione consentirà inoltre di ottenere benefici nell’attribuzione del rating di legalità.

«La legalità rappresenta un presupposto imprescindibile per garantire una sana competizione, tutelare le imprese che operano correttamente e promuovere uno sviluppo economico solido, libero da condizionamenti criminali», ha sottolineato il prefetto Isabella Fusiello.

«Con questo accordo consolidiamo la collaborazione con le istituzioni per tutelare il tessuto economico provinciale, offrendo alle imprese uno strumento concreto di trasparenza e affidabilità sul mercato», ha aggiunto Lorenzo Delladio, ribadendo l’impegno degli industriali a promuovere una scelta responsabile dei fornitori di beni e servizi e a diffondere la cultura della legalità.