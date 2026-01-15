TRENTO. Secondo il Market Appeal Index 2026 di Immobiliare.it Insights, fra i capoluoghi di provincia la città di Bolzano ha guadagnato 12 posizioni nell'indice di attrattività: solo Savona ha fatto meglio con 13 (46/a). Trento, al contrario, che ha comunque un punteggio più alto (51 contro 50), ne ha perse due. Il capoluogo altoatesino compare al 58/o posto, quello trentino al 55/o.

Milano si conferma la grande città più attrattiva d'Italia, ma è in calo rispetto a 12 mesi fa. Seguono Roma e Bologna, mentre tra i grandi centri del Sud spicca Bari, che guadagna due posti rispetto allo scorso anno e si colloca in quarta posizione.

Monza è prima tra i capoluoghi di provincia, davanti a Bergamo e Pisa Milano. La ricerca misura l'appetibilità dei mercati immobiliari attraverso due diverse classifiche dedicate alle 12 grandi città e a tutti gli altri capoluoghi di provincia.