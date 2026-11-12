SEGNO (PREDAIA). Per attrarre e trattenere personale lo stipendio non è più sufficiente. Contano anche il tempo, la qualità del lavoro e i servizi che un territorio riesce a offrire. È il tema al centro del convegno «Le regole dell’attrazione – Welfare, imprese e territorio», organizzato da Confcommercio Trentino a Mondo Melinda, a Segno. In una sala piena si sono confrontati imprenditori, associazioni di categoria, parti sociali e istituzioni.

Fontanari: «Stesso mercato, stesse regole»

Ha aperto i lavori il vicepresidente di Confcommercio Trentino Marco Fontanari, secondo cui il rapporto si è rovesciato: «Forse siamo arrivati a un momento in cui sono i lavoratori a cercare aziende qualificate, capaci di offrire prospettive e condizioni». Fontanari ha chiesto alla politica di premiare le imprese che rispettano contratti e obblighi, anche quando questo significa guadagnare meno, e di contrastare il dumping contrattuale.

La Provincia prepara nuovi strumenti

Il vicepresidente della Provincia e assessore allo sviluppo economico e al lavoro Achille Spinelli ha definito la capacità di trattenere giovani e personale qualificato «una delle principali leve di competitività». Nel quadro del piano Prospettiva Trentino 2040 e in vista della manovra finanziaria 2027–2029, ha annunciato «strumenti concreti per sostenere le aziende nel trattenere la forza lavoro». L’obiettivo è rendere più conveniente la scelta di lavorare in Trentino. Spinelli ha osservato che anche nel commercio, nel turismo e nella ristorazione le persone scelgono il posto di lavoro guardando ai servizi e alla qualità della vita, non solo alla carriera.

L’idea di un welfare condiviso tra piccole imprese

Il direttore generale di Confcommercio Trentino Massimo Travaglia è partito dai numeri. In provincia ci sono quasi 47.000 imprese attive e il 95% è micro o piccola: gran parte di queste fatica a trovare personale. «È arrivato il tempo di intendere il welfare non solo come strumento di benessere, ma come componente strutturale della competitività dell’intero sistema», ha detto.

Le piccole aziende non hanno le risorse di una grande organizzazione, ma i bisogni dei loro dipendenti sono gli stessi. Per questo Travaglia ha proposto un patto per il welfare aziendale territoriale tra imprese, istituzioni, rappresentanze ed enti bilaterali. L’idea è raccogliere le esigenze dei lavoratori di aziende diverse e presentarle insieme a chi offre i servizi. Travaglia ha fatto l’esempio del doposcuola: un singolo dipendente fatica a trovarlo, mentre dieci dipendenti di dieci aziende diverse rappresentano una domanda interessante anche dal punto di vista economico. Durante il convegno sono state proiettate le videotestimonianze di alcune imprese associate.

«Un problema strutturale, non un’emergenza»

Francesco Seghezzi, presidente della Fondazione Adapt, ha spiegato che l’occupazione è ai massimi ma la disponibilità di lavoratori è destinata a calare. In Trentino gli over 65 sono circa il doppio degli under 15. «Non stiamo parlando di un’emergenza, che ha un inizio, un picco e poi si risolve: è una questione strutturale», ha detto. Con meno persone disponibili, le imprese si fanno più concorrenza e quindi «le regole dell’attrazione sono anche le regole del trattenere».

Contratti, sgravi e il caso della ristorazione

Laura Bernini, responsabile del welfare di Confcommercio, ha ricordato che con il decreto lavoro di aprile il welfare rientra nel trattamento economico complessivo. Chi applica contratti di qualità ha diritto a sgravi contributivi. Il contratto del terziario, che riguarda oltre 2,5 milioni di lavoratori, poggia su tre pilastri: previdenza complementare, sanità integrativa e formazione continua.

Andrea Chiriatti della Fipe ha illustrato i numeri della ristorazione. Il personale pesa tra il 30 e il 35% dei costi, il 60% degli addetti ha meno di 40 anni e le aziende contano in media sette dipendenti. Il settore però continua ad assumere. «Un po’ meno chef, un po’ più imprenditore», è stato il suo invito a gestire orari e turni con più metodo.

Nel pomeriggio Vassilios Bassios (Ente bilaterale turismo) e Lamberto Avanzo (Ente bilaterale terziario) hanno presentato le prestazioni a disposizione di imprese e lavoratori. La sessione finale è stata dedicata alla contrattazione di secondo livello.