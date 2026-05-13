TRENTO. Ci sono saluti che non sono semplici cambi di lavoro, ma pezzi di vita che si chiudono tra emozioni, ricordi e gratitudine. È il caso di quello di Federica, storica collaboratrice della Sezione Ana di Trento, che dopo 14 anni lascia la segreteria degli Alpini per dedicare più tempo ai figli Adele e Daniele, dopo il dolore immenso per la perdita del marito Nicola.



Ad annunciarlo è stata la stessa sezione con una lettera carica di affetto e riconoscenza. “Non è stata una scelta facile”, scrivono gli Alpini trentini, ricordando il legame costruito negli anni ben oltre il semplice rapporto di lavoro. Un rapporto diventato amicizia, presenza quotidiana, famiglia. “La nostra cara Federica ha terminato il suo servizio presso la nostra associazione”, si legge nel messaggio, accompagnato dalla consapevolezza che la sua assenza lascerà un vuoto umano prima ancora che organizzativo.



Le parole più toccanti arrivano però proprio da Federica, che nel suo saluto ripercorre gli anni vissuti accanto agli Alpini. “Nel momento più difficile della mia vita, dopo la perdita di mio marito Nicola, non mi avete mai lasciata sola”, scrive. Un grazie sincero per gli abbracci, la vicinanza e anche per l’aiuto concreto ricevuto per lei e per i suoi bambini. “Siete stati una vera famiglia”, racconta, ricordando il sostegno ricevuto nei mesi più duri e il senso di appartenenza costruito giorno dopo giorno.



Con il nuovo assetto resterà operativa Martina, da otto anni volto conosciuto della segreteria sezionale, supportata dai volontari e dai dirigenti della sezione, tra cui il direttore Rocco Coletta e il vice direttore Tullio Dallapiccola. Ma nel messaggio diffuso agli associati resta soprattutto il valore umano di un percorso condiviso. “Resterete sempre parte della mia storia e del mio cuore”, conclude Federica. Parole semplici, che raccontano meglio di tutto cosa significhi davvero essere Alpini.



Il messaggio degli alpini



“Quando meno ce lo aspettiamo, la vita ci pone davanti a una sfida per mettere alla prova il nostro coraggio e la nostra volontà di cambiare; in un momento come questo, non ha senso fingere che non sia successo nulla o dire che non siamo ancora pronti. La sfida non aspetterà. La vita non guarda indietro” Paulo Coelho, scrittore. Cari soci, un vento di cambiamento ha travolto la nostra sezione, in particolare la segreteria.



Come qualcuno forse già saprà la nostra cara Federica ha terminato il suo servizio presso la nostra associazione. È stata con noi per ben 14 anni e non è sicuramente stata una scelta facile per lei quella di lasciare la nostra grande famiglia alpina per intraprendere un percorso differente per il meglio della sua famiglia colpita, come ben saprete, dalla grave perdita di Nicola, marito e padre presente ed amorevole.



Questa sua decisione lascia anche noi tristi da un lato, perché nel corso degli anni si è instaurato un rapporto non solo di lavoro ma anche umano e di amicizia, ma è proprio per questo che comprendiamo le esigenze di Federica e la salutiamo con i migliori auguri di una vita piena di soddisfazioni e gioia per lei e per i, non più piccoli, Adele e Daniele.



Da qui quindi l’esigenza di variare l’assetto della segreteria, con noi infatti resterà Martina, che ormai conoscete da ben 8 anni, assunta in occasione della nostra 91ª Adunata Nazionale del 2018. Martina per il momento sarà la sola operatrice di segreteria, coadiuvata naturalmente da tutti i volontari della sezione, in primis dal Direttore sezionale Rocco Coletta e dal Vice Direttore sezionale Tullio Dallapiccola. Ora più che mai vi chiediamo quindi collaborazione, pazienza e soprattutto rispetto, che non dovrebbero mai mancare, nei rapporti con gli uffici.



Vi lasciamo con le parole di Federica dedicate a tutti voi.



Cari Alpini e aggregati della Sezione ANA di Trento, scrivervi queste righe per me non è semplice. Dopo 14 anni trascorsi insieme, è arrivato il momento di intraprendere un nuovo percorso lavorativo: una scelta difficile ma fatta per poter dedicare più tempo e serenità ai miei bambini.



In questi anni non siete stati soltanto colleghi o associati: siete stati una vera famiglia. Mi avete accolta, sostenuta e fatta sentire sempre parte di qualcosa di speciale, fatto di valori autentici, amicizia, rispetto e solidarietà.



Nel momento più difficile della mia vita, dopo la perdita di mio marito Nicola, non mi avete mai lasciata sola. Avete dimostrato un affetto immenso verso me e verso i miei bambini, Adele e Daniele, aiutandoci concretamente anche dal punto di vista economico. Un gesto che porterò sempre nel cuore e che non dimenticherò mai.



A tutti voi desidero dire grazie. Grazie per ogni parola, ogni abbraccio, ogni attenzione e ogni aiuto ricevuto in questi anni. Porterò sempre con me ricordi preziosi e il privilegio di aver condiviso un pezzo importante della mia vita con persone straordinarie come voi.



Anche se il mio cammino lavorativo prende ora un’altra direzione, resterete sempre parte della mia storia e del mio cuore. Con affetto e immensa gratitudine



Federica