TRENTO. Trasformare il ricordo in un aiuto concreto alla ricerca oncologica: è questo l’obiettivo di Ciao ALE, iniziativa di solidarietà che torna sabato 17 ottobre per la sua nona edizione. L’appuntamento è a El Barrio Café, in via San Martino a Trento, dalle ore 11 alle 14, con musica swing, testimonianze dal mondo della ricerca e una raccolta fondi a favore della borsa di studio post-doc intitolata ad Alessia Gadotti, realizzata in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

L’iniziativa è nata per ricordare Alessia Gadotti, scomparsa nel 2017 a soli 29 anni a causa di un tumore al seno particolarmente aggressivo, ma si rivolge a tutta la comunità. Non è necessario aver conosciuto Alessia per partecipare: Ciao ALE è un’occasione aperta a chiunque voglia contribuire a sostenere la ricerca sui tumori femminili e il lavoro di chi è impegnato ogni giorno nella lotta contro il cancro.

La raccolta fondi sostiene la borsa di studio a favore di giovani ricercatrici e ricercatori impegnati nello studio dei tumori femminili. La prima borsa è stata assegnata nel 2024 alla dottoressa Francesca Basso Valentina, ricercatrice presso il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano – I.R.C.C.S.

Per raccontare da vicino il valore della ricerca e il ruolo concreto del sostegno dei donatori, durante la mattinata interverrà Denise Sighel, ricercatrice del CIBIO – Centro di Biologia Integrata dell’Università di Trento. Dopo aver ottenuto una borsa di studio post-dottorato di AIRC, nel 2025 ha ricevuto il finanziamento My First AIRC Grant, grazie al quale ha avviato un proprio progetto di ricerca sul glioblastoma, il tumore cerebrale più aggressivo nell’adulto. Il suo lavoro punta a individuare nuovi bersagli molecolari per sviluppare strategie terapeutiche innovative.

La mattinata sarà accompagnata dalla musica, nel segno di una delle passioni di Alessia, che amava ballare swing. A esibirsi sarà il Lindy Hopeless Swing Trio, insieme ai ballerini e alle ballerine di Swing Dance Trento.

La partecipazione è a offerta libera e il ricavato sarà destinato alla borsa di studio “Ciao ALE”, realizzata in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

È possibile contribuire alla raccolta fondi anche online, attraverso la pagina GoFundMe dedicata a Ciao ALE, oppure tramite bonifico bancario: Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS – Comitato Veneto e Trentino-Alto Adige / IBAN: IT54Y 05034 11711 000000000923 / Causale: “Ciao Ale” – borsa di studio intitolata ad Alessia.

A nove anni dalla sua nascita, Ciao ALE continua a trasformare il ricordo di Alessia in un impegno concreto a favore della ricerca. Un ringraziamento va a El Barrio Café per la disponibilità, ai musicisti, a Swing Dance Trento per la collaborazione e a tutte le persone che, con la loro partecipazione e le loro donazioni, contribuiscono anno dopo anno a sostenere questa iniziativa.