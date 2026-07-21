TRENTO. Violentata da un amico conosciuto sui social. È il racconto shock che una ragazzina, 12 anni all'epoca dell'episodio, ha fatto ai genitori dopo essere tornata a casa.

L'amico, un ventenne di Trento, avrebbe abusato di lei al secondo incontro. Gli accertamenti sanitari hanno confermato che la ragazzina aveva avuto un rapporto sessuale, che lei ha raccontato di essere stata costretta a subire da quel ragazzo. I

eri, ad un anno dall'episodio, si è tenuta l'udienza preliminare. Il giovane si dice estraneo ai fatti tanto da chiedere l'esame del Dna, per una comparazione genetica con i tamponi prelevati alla vittima.

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