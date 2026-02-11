TRENTO. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Trento. Il Capo dello Stato, che è stato accolto dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dal presidente della Regione Trentino Alto Adige, Arno Kompatscher e dalla commissaria del governo Isabella Fusiello, presenzia alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca universitaria centrale (Buc) ad Alcide De Gasperi assieme ai familiare dello statista trentino e inaugurerà l'anno accademico 2025/26.

La figura di Degasperi verrà illustrata dal professor Giuseppe Tognon, emerito di Storia dell'educazione, che parlerà dello "spirito costituente" dello statista.