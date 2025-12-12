TRENTO. Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha preso parte al tradizionale scambio di auguri natalizi e di fine anno organizzato dalla Sezione degli alpini di Trento al termine dell'ultimo consiglio direttivo del 2025. All'iniziativa, assieme al presidente Fugatti, erano presenti anche il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, e le autorità militari in rappresentanza del secondo reggimento genio guastatori della Brigata alpina Julia di stanza a Trento.



"Il nostro territorio può contare su un tessuto ricco di associazioni di volontariato, realtà che rappresentano un riferimento costante per la comunità e che svolgono un ruolo fondamentale all’interno della nostra società. Tra queste, il vostro contributo si distingue da sempre per spirito di servizio, solidarietà e forte senso di appartenenza", ha evidenziato il presidente nel corso dell'evento.



Nel suo discorso, il presidente Fugatti ha menzionato il contributo fornito dalle penne nere alla comunità trentina, evidenziando come siano ambasciatori a livello locale e nazionale dei valori di solidarietà e coesione sociale propri dell'autonomia. "Questo appuntamento rappresenta per voi un momento significativo di condivisione del vostro operato e, al tempo stesso, un’occasione preziosa per fare il punto sulle numerose attività che portate avanti durante l’anno, sia qui a Trento sia sull’intero territorio trentino. Ogni volta che abbiamo l’opportunità di partecipare ai vostri eventi, lo facciamo con convinzione, perché riconosciamo i valori, lo spirito e il senso di comunità che incarnate e che, nell’ambito dell’autonomia trentina, continuate a promuovere con impegno e dedizione", ha affermato.



Infine, il presidente ha voluto ringraziare a nome della Giunta provinciale e di tutto il Trentino gli esponenti dei 255 gruppi presenti sul territorio provinciale (rappresentanti dei quasi 22.800 soci iscritti), per l'impegno costante in ogni valle del territorio svolto sempre a titolo di volontariato.



"A nome dell’amministrazione, desidero esprimere un sincero riconoscimento e un profondo ringraziamento per il ruolo che svolgete e per il contributo che quotidianamente offrite alla nostra comunità", ha concluso.