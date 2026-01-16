VICENZA. "Sulla Valdastico Nord con il presidente del Trentino Fugatti abbiamo condiviso un percorso di cui nei prossimi giorni potremo parlare anche a seguito del vertice che avremo al Ministero a Roma". E' quanto ha detto oggi in fiera a Vicenza, nel giorno di apertura della rassegna internazionale orafa, il presidente del Veneto Alberto Stefani.

"Con il Ministero delle infrastrutture - ha aggiunto Stefani - abbiamo iniziato un percorso di confronto per quanto riguarda la sfida della holding autostradale e allo stesso tempo ci siamo confrontanti anche con le altre infrastrutture del territorio".

Proprio il proseguimento a nord della Valdastico per uno sbocco verso l'Europa, un'opera ferma da oltre mezzo secolo, rappresenta la priorità assoluta a livello infrastrutturale. "Prima o poi le cose bisogna anche provare a sbloccarle - ha aggiunto Stefani - uno dei primi incontri che ho fatto da presidente, quando non ero ancora stato proclamato, è l'incontro con Fugatti, adesso siamo decisi ad andare avanti".