TRENTO. Il Muse – Museo delle Scienze di Trento entra nella rosa dei dieci finalisti del concorso nazionale Art Bonus 2026, nella categoria dedicata al Welfare Culturale. Il progetto Open Muse 2025 è stato selezionato da una commissione di esperti tra le migliori esperienze culturali italiane, grazie all'impegno nel rendere la scienza accessibile, inclusiva e capace di contribuire al benessere delle persone.

La competizione entra ora nella fase decisiva, affidata direttamente al pubblico. Fino al 16 novembre saranno infatti i cittadini a scegliere il progetto vincitore, esprimendo il proprio sostegno attraverso i like sulle pagine Facebook e Instagram di Art Bonus. Un'occasione per sostenere il museo trentino in una sfida che coinvolge alcune delle più significative realtà culturali del Paese.

«È un risultato di grande prestigio, per il Museo e per tutto il nostro sistema culturale», sottolinea l'assessora provinciale alla cultura Francesca Gerosa. La presenza del Muse tra i finalisti, aggiunge, conferma la qualità delle proposte e la capacità di mettere al centro delle strategie museali la comunità e i bisogni delle persone.

Per Gerosa, il welfare culturale rappresenta uno strumento fondamentale per favorire inclusione e benessere sociale, soprattutto tra anziani e persone fragili. «Più la cultura è condivisa e aperta, più genera benessere e costruisce un futuro davvero inclusivo per tutti». Il riconoscimento nazionale valorizza così il percorso del Muse, impegnato ad abbattere le barriere che limitano l'accesso alla conoscenza scientifica.