TRENTO. Le previsioni meteo per la provincia di Trento, elaborate da Giacomo Poletti, ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige, indicano una fase natalizia caratterizzata da precipitazioni deboli e nevicate prevalentemente in quota, in genere oltre i 900/1000 metri. Il quadro è influenzato da un minimo chiuso di traiettoria incerta e dall’assenza di un vero passaggio perturbato da ovest, elementi che limitano accumuli significativi nei fondovalle.



Nel dettaglio dei totoaccumuli entro la mattina di domani, 25 dicembre, in Val di Sole è attesa pioggia a Malè e Dimaro, con 3–8 cm a Ossana e 5–10 cm al Tonale. In Val di Fassa fondovalle con spolverata (0–3 cm medi), mentre in Val di Fiemme la spolverata resta possibile. In Rendena a Pinzolo sono previsti 0–3 cm; ad Andalo paese 1–5 cm. In Valsugana pioggia in fondovalle con quota neve a 900/1000 m; nella zona di Trento neve dai 900/1100 m.



Oggi, invece, mercoledì 24 dicembre, sono previste piogge in Valsugana al mattino, con neve inizialmente oltre i 1200 m e successiva estensione ai monti del Trentino centro-orientale. Nel pomeriggio precipitazioni più diffuse ma deboli, localmente più insistenti in Valsugana e Vallarsa, con quota neve in calo verso i 1000 m e 1100/1200 m altrove. Accumuli stimati: 10–15 cm sui monti del Trentino meridionale e 3–10 cm nelle altre aree in quota.



Per Natale possibile persistenza della goccia fredda, con cieli coperti e piogge molto deboli; neve sempre oltre i 900/1100 m. A Trento probabile giornata uggiosa con piovaschi intermittenti. Santo Stefano dovrebbe risultare asciutto con graduale miglioramento. Tendenza: da sabato 27 tempo stabile e soleggiato fino a Capodanno; possibile fase mite in quota prima del calo termico atteso tra il 29 e il 30 dicembre.