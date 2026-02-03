Tra le orchidee della Liguria, gli orsi del Tibet, le scene agresti di un lombardo, la denuncia della solita carenza in fatto di servizio dentistico e la miniera d’oro della Toscana, hanno fatto comparsa ieri sera, a "Portobello", la popolare trasmissione condotta sulla rete 2 da Enzo Tortora, anche due rivani.



Si tratta di Vittorio Gioppi, 52 anni, residente a S. Tomaso, artigiano chimico, sposato con quattro figli, e di Franco Vampini, nato a Vestone (Brescia), 56 anni, residente a Riva in via Brione. Il loro mastice, la cui composizione è rimasta ovviamente segreta, ha resistito a ben tre duri collaudi.



Il primo: una serie di scalini, di vari materiali (ferro, alluminio, rame, vetro ecc.) sollecitati dallo stesso Tortora. Quindi, l’esibizione del forzuto Giuseppe Passarello. Ma nemmeno i muscoli d’acciaio di quest’uomo sono riusciti a staccare le parti incollate dai due esperti rivani. Si è arrivati così alla rievocazione della famosa prova di Magdeburgo. Nel 1654, si tentò, con due cavalli, di "aprire" una sfera sotto vuoto. Il tentativo comunque fallì proprio come ieri sera, due nerbuti equini con uno strappo singolo pari a 25 quintali, non sono riusciti a staccare le parti unite con il misterioso mastice.



"Non c’è niente da fare — ha detto Gioppi — questo mastice riesce ad unire qualsiasi tipo di materiale tranne la gomma. Resiste ad una forza di 100 quintali. È inodore, insapore. Ma non è nocivo". "Non dà alcuna noia ai bambini", ha sentenziato Tortora. La strana "colla" aveva un colore verdastro. Ma di più durante la trasmissione non è stato detto sui suoi composti.



Per il replay della prova di Magdeburgo i due tecnici rivani avevano incollato 20 ore prima circa le sagome di due grosse mani. "Potremmo ripetere la prova — ha detto a questo punto Vittorio Gioppi ad Enzo Tortora — con due cavalli per parte o con due elefanti. Direi che la colla resisterebbe anche ad un tiraggio da 400 chilogrammi". Ma "Portobello" si è accontentato di questa dimostrazione.



Oggi i due rivani, dopo il successo televisivo, dovrebbero ritornare in riva al Benaco verso le 13 - 13.30. Erano partiti ieri mattina alla volta di Milano verso le 8.