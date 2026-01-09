TRENTO. Ci aspetta un fine settimana ancora al gelo, pur dopo una breve tregua. Ecco le previsioni meteo di Meteotrentino per i prossimi giorni, con un quadro segnato da fasi alterne e da un progressivo raffreddamento nel fine settimana.

Dopo un temporaneo afflusso di aria meno fredda in quota, da sabato correnti nord-occidentali porteranno aria via via più fredda. Domenica è atteso un temporaneo rinforzo delle correnti settentrionali, mentre lunedì il tempo resterà variabile e freddo. Martedì e mercoledì è probabile un nuovo afflusso di aria meno fredda e progressivamente più umida.

Sabato 10 gennaio

Schiarite alternate ad annuvolamenti. Temperature stazionarie. Venti deboli o moderati settentrionali in quota, deboli variabili nelle valli.

Domenica 11 gennaio

Tempo in prevalenza soleggiato con temporanei annuvolamenti, più frequenti sui settori settentrionali. Temperature in calo in quota; nelle valli minime stazionarie o in lieve calo e massime in aumento. Venti moderati o forti settentrionali in quota, con foehn freddo moderato nelle valli.

Inizio settimana

Lunedì sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Martedì parzialmente soleggiato. Mercoledì molto nuvoloso, con possibilità di deboli precipitazioni.